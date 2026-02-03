三井住友海上の新社長に海山専務／ビッグモーター問題で手腕／27年の合併控え｢エース｣に託すかじ取り

中村 正毅 : 東洋経済 記者
2026/02/03 6:00
三井住友海上 保険
5年ぶりとなるトップ交代を発表した三井住友海上火災保険。写真左が次期社長の海山裕取締役専務執行役員。舩曵真一郎社長（写真右）は会長に就き、MS＆ADインシュアランスグループホールディングスの社長職に専念する（撮影：今井康一）

損害保険大手の三井住友海上火災保険は1月30日、海山裕・取締役専務執行役員が2026年4月に社長に昇格する人事を発表した。同社のトップ交代は5年ぶりとなる。

舩曵真一郎社長は現在、親会社のMS＆ADインシュアランスグループホールディングスと三井住友海上のトップを兼務している。今回の人事には、27年4月に予定されるあいおいニッセイ同和損害保険との合併を見据え、兼務体制を解消して経営基盤をいち早く固める狙いがある。

ビッグモーター問題で期待以上の成果

MS＆ADの人事委員会は、26年4月のトップ交代を視野に、25年秋から舩曵氏の後任候補の選定作業を進めていた。その中で、早くから最有力候補として名前が挙がっていたのが、海山氏だった。

海山氏は22年、出身地である東北地方の担当役員に就任。当初の任期は2年だったものの、1年で本社に戻され、常務に昇格している。

当時、中古車販売大手の旧ビッグモーターによる保険金不正請求が社会的な問題に発展する中で、保険金支払いを担う損害サポート部門を急きょ指揮するように命じられたのだ。

次ページ「思想」が違う2社の合併が喫緊の課題
