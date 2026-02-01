【25年間コツコツ！インデックス投資で1億円達成】投資に目覚めた女友達の言葉／自分を見失った“トイレ・トレーダー”時代／インデックス投資に導かれた名著／インデックス投資が合理的と言える理由

元高校球児でフリーアナウンサーの上重聡がお送りする資産運用をテーマにした動画シリーズ。いつか「億り人」になれる日を目指して、資産運用の先輩からさまざまな極意を学んでいきます。今回のゲストは個人投資家の水瀬ケンイチさん【前編】です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:29 本編

00:48 ゲスト・水瀬ケンイチさん

02:34 インデックス投資について

04:25 ほったらかしが最強の理由

07:02 インデックス投資を始めたきっかけ

10:32 人生を変えたインデックス投資の魅力

11:55 毎月の投資額

18:02 インデックス投資に向いている人

19:19 億り人後の生活

撮影・編集 : 革新スタジオTOKYO（滝祐夏・岡崎司・高橋良太）

【出演者】

水瀬ケンイチ（みなせ・けんいち）

1973年東京都うまれ。都内IT企業会社員にして下町の個人投資家。2005年より投資ブログ「梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー」を執筆、インデックス投資のバイブル的ブログに。インデックス投資の代名詞となった『ほったらかし投資術』（朝日新書）では、経済評論家の故・山崎元氏と共著、ベストセラーに。著書に『お金は寝かせて増やしなさい』（フォレスト出版）など。

上重 聡（かみしげ・さとし）

1980年生まれ、大阪府出身。立教大学卒。PL学園時代にはエースとして春夏連続甲子園に出場し、春はベスト4、夏はベスト8の成績を収める。敗れた相手はともに松坂大輔を擁する横浜高校で、夏の“延長17回の死闘”は球史に刻まれる名勝負として知られる。立教大学に進学後は、東京六大学リーグで史上2人目となる完全試合を達成。2003年日本テレビ入社。2024年からフリーに

藤尾 明彦（ふじお・あきひこ）

東洋経済オンライン編集長

『週刊東洋経済』『会社四季報オンライン』『会社四季報』などの編集を経て、『東洋経済オンライン』編集長。健康オタクでランニングが趣味。心身統一合気道2段。

※動画内のデータは収録時点（2025年12月）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

