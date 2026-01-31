【ゼネコン業界に待ち受ける大型再編の波】大手、準大手による買収が続々／ゼネコン幹部「買われる前に買いたい」／再編には“3つの型”／注目は熊谷組＆髙松コンストラクションGの動き【ニュース解説】

▼東洋経済オンライン「ゼネコン大再編」

https://toyokeizai.net/list/member-features/694a1453905bd458b6000001

近年、ゼネコン業界ではM&A（合併・買収）が活発化しており、再編機運が高まっている。「本格的な変革期に入った」という声も上がっているが、なぜ今、このような動きがでているのか。その背景と今後の焦点、注目される企業はどこか。ゼネコン業界を取材する具志堅記者が解説する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:01 本編スタート

01:43 本日のテーマ３つ

02:05 テーマ①ゼネコンがM&Aに動く理由

05:28 業界の収益状況は「絶好調」

07:18 ゼネコン業界に切迫感？

08:16 テーマ②再編機運が高まる背景

14:37 テーマ③「ゼネコン再編」今後の焦点

15:08 「垂直統合型」の再編について

16:31 「ぶらさがり型」の再編について

17:17 「連携型」の再編について

18:49 再編で注目される個別企業は？

23:04 ゼネコンに加え「サブコン」も注目

25:41 本日のまとめ

26:18 ゼネコン特集の“読みどころ”

【出演者】

具志堅 聡（ぐしかた・さとし）

東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら

https://toyokeizai.net/list/author/9636

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済オンライン動画編集長

撮影：革新スタジオTOKYO(滝祐夏・岡崎司・貫井ノア) 、田中険人

編集：株式会社クリーク・アンド・リバー社

サムネイル画像：尾形文繁

※動画内のデータや肩書は収録時点（2026年1月27日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline / toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/# / toyokeizaionline

◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。