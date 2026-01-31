【ゼネコン業界に待ち受ける大型再編の波】大手、準大手による買収が続々／ゼネコン幹部「買われる前に買いたい」／再編には“3つの型”／注目は熊谷組＆髙松コンストラクションGの動き【ニュース解説】

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2026/01/31 19:00
▼東洋経済オンライン「ゼネコン大再編」
https://toyokeizai.net/list/member-features/694a1453905bd458b6000001

近年、ゼネコン業界ではM&A（合併・買収）が活発化しており、再編機運が高まっている。「本格的な変革期に入った」という声も上がっているが、なぜ今、このような動きがでているのか。その背景と今後の焦点、注目される企業はどこか。ゼネコン業界を取材する具志堅記者が解説する。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
01:01　本編スタート
01:43　本日のテーマ３つ
02:05　テーマ①ゼネコンがM&Aに動く理由
05:28　業界の収益状況は「絶好調」
07:18　ゼネコン業界に切迫感？
08:16　テーマ②再編機運が高まる背景
14:37　テーマ③「ゼネコン再編」今後の焦点
15:08　「垂直統合型」の再編について
16:31　「ぶらさがり型」の再編について
17:17　「連携型」の再編について
18:49　再編で注目される個別企業は？
23:04　ゼネコンに加え「サブコン」も注目
25:41　本日のまとめ
26:18 　ゼネコン特集の“読みどころ”

【出演者】
具志堅 聡（ぐしかた・さとし）
東洋経済 記者

▼記者の最新記事はこちら
https://toyokeizai.net/list/author/9636

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済オンライン動画編集長

撮影：革新スタジオTOKYO(滝祐夏・岡崎司・貫井ノア) 、田中険人
編集：株式会社クリーク・アンド・リバー社
サムネイル画像：尾形文繁

※動画内のデータや肩書は収録時点（2026年1月27日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

