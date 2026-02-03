｢技術による先進｣変えぬアウディの製品戦略とは？ セールス＆マーケティングのトップに聞いたビジョン

自動車メーカーが市場で生き残るためになにが必要か……といえば、最も重要なのは魅力あるプロダクトの提供だろう。

いい例がアウディだ。1970年代からこのかた、すぐれた技術でもって、市場での存在感を獲得してきた。

そのアウディが、いままた変わろうとしている。

2025年秋に、従来とまったく異なるデザインの「コンセプトC」を発表。26年からは、フォーミュラ1（F1）に参戦する。

アウディ本社で、セールス＆マーケティングを担当する取締役会メンバー、マルコ・シューベルト氏と26年1月に話す機会があった。そこでアウディのビジョンを聞くことができた。

労働者のクルマからプレミアムブランドへ

かつて、ガストアルバイター（外国人労働者を意味するドイツ語）が本国に帰郷するときに買って帰る（程度の）クルマ、と言われていたのがアウディ。

もちろん、その人たちのお眼鏡にかなう品質感をはじめ、当時のアウディにもそれなりの魅力はあったのだが、そこからメルセデス・ベンツやBMWに競合するブランドに引き上げる戦略が練られた。

奏功したのは、「クワトロ」。フェルディナント・ポルシェ（ポルシェの創業者）の娘を母にもつ技術者、フェルディナント・ピエヒ（1937―2019年）の功績だ。

エンジンを後車軸の後ろに搭載し、その重さで車輪を下に押しつけて駆動力をかけるのが、ポルシェ「911」の考え方。

1972年にアウディの開発担当重役に就任したドクター・ピエヒは、全輪駆動車がアウディのブレークスルーになると考えた。このとき「技術による先進」というアウディのスローガンの基本になる考えが確立する。