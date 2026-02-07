BMWにメルセデス･ベンツ､BYDも…｢海外ブランド｣が向ける日本市場への熱視線

小川 フミオ : モータージャーナリスト
2026/02/07 10:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
「M2」の通常モデル＋50馬力の530ps（390kW）を発揮するBMW「M2 CS」（筆者撮影）

海外勢もがんばっていた、と思わさられたのが「東京オートサロン2026」の展示だ。

「ディーラーの展示車にアクセサリーが装着されていることはありませんから、アクセサリーをフル装備した車両を多く展示することで、ドレスアップの楽しみを皆さんに見ていただこうと参加しています」

そう語るのはBMWジャパンの広報担当者。

東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！ 記事一覧はこちら

過去数回に加えて、2023年以降は継続参加しているBMWジャパン。私の中でも、東京オートサロンに熱心なブランドという印象がある。

26年は、高性能クーペ「M2 CS」の「BMW Mパフォーマンスパーツ」装着車両を目玉にすえていた。

「出展するモデルは、イベントの性格を考慮して基本的にはMモデル。純正アクセサリーであるBMWパフォーマンスパーツを装着することで、“映える”モデルを選んでいます」

【写真と解説】記事中で取り上げた車種の詳しい解説を写真とともに見る

V8のコルベット、BEVのGTI

スポーティなイメージの訴求でいうと、シボレーの日本法人であるシボレージャパンが出展した「コルベットZ06」が双璧だった。

「Track born＝サーキット生まれ」を標榜し、475kWの最高出力と623Nmの最大トルクを発揮するV8エンジンで、静止から時速97km（時速60マイル）までの加速がわずか2.6秒という俊足ぶり。

エレガントな雰囲気の展示だが、実際はサーキット走行を前提として設計・開発された「コルベットZ06」（筆者撮影）

価格は2580万円からで、ショーのタイミングで特別な内外装を持つ「サントリーニ エディション」が、20台の限定で発売された。

昨今の東京オートサロンではSUVやキャンパー、さらにBEV（バッテリー駆動SUV）の注目度も上がっている。

トレンドを反映して、BEVをお披露目したのがフォルクスワーゲン・ジャパン。

新しいコンパクトなID.ファミリーとして開発が進められている「ID.GTI Concept」（筆者撮影）

「GTI」ブランドが、初代「ゴルフGTI」の登場以来、26年で50周年を迎えることを会場では強調。ブースには、日本初お目見えの「ID. GTIコンセプト」（BEV）が持ち込まれた。

次ページ注目集まるBYD「RACCO（ラッコ）」
関連記事
特集一覧
アカデミックシフト 社会人から大学教授になる方法
新着あり
CSR企業ランキング 2026年版
新着あり
半導体新次元 「フィジカルAI」の勝者は誰か
新着あり
2026年総選挙 超短期決戦の焦点
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
自動車最前線の人気記事