AIで生活が楽になることは何を示すのか？→｢深さの経済｣の浸透によって､商品･サービス設計は大きく変わっていく

野村総合研究所（NRI）では、2030年代のそう遠くない未来を「AI拡張社会」と称し、AIが深く社会に根付いた時代の可能性について考察しました。

その中で、AIによって今後存在感を増していくものとして「深さの経済」があると指摘します。

「深さの経済」とは何か、そしてどのように社会を変えていくのか。

意思決定をラクにする「委任型消費」

われわれは日々、多くの意思決定に直面している。

どんな服を着るか、朝食は何にするか――。

ささいなことかもしれないが、「生活の中でやらなければならないこと、決めないといけないことが多すぎる」と、疲弊している人も多いのではないだろうか。

そんな中、AIの登場によって「委任型消費」というビジネスモデルが注目を集めている。

委任型消費とは、「チョイスはあなたに任せるので、私が気に入ると思うものを持ってきてください」という消費スタイルのことだ。煩わしい日常生活の手間を大きく減らしてくれる可能性を持つ。

すでにアメリカのスティッチ・フィックスという会社は、サブスクリプション方式で、服や小物をユーザーに届けるサービスを提供している。

人間のスタイリストとAIが、ユーザー情報をもとに、そのユーザーが好むと思われる服や小物を予測して自宅に配送してくれるのだ。

ユーザーは玄関先で気に入ったものと気に入らなかったものを分別し、前者は受け入れ後者は返品するという仕組みである。