平均年収1000万円超の会社はどれだけある？平均年収ランキング｢地方に本社を置く210社｣

東洋経済オンライン編集部
2026/02/01 5:30
縮小
（写真：genzoh ／PIXTA）

自分や同僚の年収だけでなく、ほかの企業に勤める友人・知人の年収と比べてみたくなる人も多いだろう。地方で働く人はいったい、どのくらいの給料をもらっているのか。

2024年8月期～2025年7月期の有価証券報告書（従業員欄の注記）と『会社四季報』4集のデータを基に、上場企業を地域別に分けた「平均年収ランキング」を作成した。平均年収は単独の数値を採用し、単独従業員数が20人以上の企業を対象としている。

今回は北海道・東北地方、中国・四国地方、九州・沖縄地方に本社を置く上場企業の平均年収ランキングをまとめて配信する。

電力会社や銀行が上位にランクイン

本記事に関連したさらに詳しいデータのほか『会社四季報』、企業、役員、大株主、地域、大学、小売店などの各種データを販売する「東洋経済データベースサービス」はこちら 。各種データのカスタマイズにも対応します

北海道・東北地方のトップは、東北電力（832万円）、2位は北海道電力（794万円）だった。ニトリホールディングスは3位（781万円）。上位10社には電力・ガスなどのインフラに加え、七十七銀行、岩手銀行、北洋銀行といった地銀がランクインした。

中国・四国地方の首位は、山口県に本社を置くファーストリテイリング（1179万円）。2位のローツェも1019万円と、上位に1000万円台が2社並んだ。3位以下は、いよぎんホールディングス、トモニホールディングスなどの金融、そして中国電力・四国電力といったインフラが続く。

九州・沖縄地方のトップはRKB毎日ホールディングス（1197万円）。2位に三井松島ホールディングス（1079万円）、3位にトライアルホールディングス（1025万円）が続き、トップ3が1000万円台となった。

