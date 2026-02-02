邦画アニメのメガヒット連発は"単なる偶然"ではない！ 興行収入｢史上最高2744億円｣の日本映画市場で進行する《劇的すぎる主役交代》の深層

1月28日、日本映画製作者連盟が「2025年日本映画産業統計」を発表した。その内容を読んで、私は25年が日本の映画産業にとって最大の転換期になったと受け止めた。

ハリウッド映画が日本市場から駆逐されようとしている。アニメ作品のパワーによって――。

興収2744億円が史上最高額である以上にスゴい理由

私は00年代から毎年この時期、この発表を追ってきた。25年の興行収入は史上最高の2744億円。まずこの数字がエポックメイキングだ。

日本の映画市場は00年以来、つねに2000億円前後で推移してきた。不思議なほどに、そこからブレない。

例えば、11年は東日本大震災の影響で1811億円に落ち込んだが、翌年には1951億円へと回復した。2000億円から多少上下しても大きく変わることはなかった。

19年に2611億円に達し、成長市場になるかと期待したら、翌20年にはコロナ禍が直撃。一時期は営業を停止したり、座席の間隔を開けたりと劇場は苦しい運営を強いられた結果、興行収入は1432億円まで落ち込んだ。ただ、21年は1618億円、22年は2131億円まで持ち直し、コロナ禍から復活を遂げた。