SFで描かれた未来が現実に？ SF作家が70年前に予言していた"監視と統制のディストピア"

みなさんは、昔のSF作品の未来予想が、どれくらい当たっていたと思いますか？

昔から、21世紀の未来を描く小説や映画・アニメ作品はたくさん存在していました。でもそれらを見ていると、「あれ？」と思うことがありますよね。

例えば、2020年以降の世界を描いている作品のはずなのに、スマホを使っていなかったり、ノートパソコンを使っていなかったり、USBを使わずフロッピーディスクを使っていたり……。21世紀を生きるわれわれからしたら、「もっと未来は進んでいるよ」と笑ってしまうようなことがありますよね。

バック・トゥ・ザ・フューチャーが描いた2015年

例えば、『バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2』（1989年公開）では、1985年から30年後の2015年の世界に行くことになります。自動で靴紐が締まるスニーカーや生ごみで動く機械、空飛ぶ車などたくさんの未来っぽいものが描かれているのですが、スマートフォンは登場しません。

当時の製作陣にとって、誰もが小型の高性能コンピューターを常時携帯し、それで連絡を取り合い、情報を検索し、写真を撮る未来は想像できなかったのでしょう。