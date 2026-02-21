正解が1つではない社会。｢わかった｣で終わらせず､多様な背景を見たほうがいい。学校では教えない｢立ち止まる力｣を身につける方法

忙しいときほど、私たちは“最短距離”を選びたくなる。検索すれば答えは出るし、要点だけをまとめた解説もAIが出してくれる。効率よく理解して、効率よく判断して、効率よく結果を出す。もちろんそれは大事だ。

でも一方で、「この人と一緒に仕事したい」と思える人には、別の強さがある気がする。知識をひけらかさないのに、話が立体的で、判断が拙速じゃない。相手を単純化しない。だから安心して任せられる。

その差をつくるものの1つが、“視点の引き出し”だと思う。世界をおもしろがれる人は、見方が1つじゃない。だから言葉に厚みが出て、結果として人としての魅力にもつながっていく。

視点の引き出しがある人は、結論を急がない

世の中のできごとは、たいてい正解が1つではない。

だから本当は「わかった」で終わらせず、背景をもう一段見たほうがいい。でも忙しいと、つい“わかった気になる”ほうへ流されてしまう。そんな忸怩たる思いを日々経験しているのは、私だけではないだろう。

では、そこでふと“立ち止まれる”力のある人とはどういう人なのだろうか。

忙殺される忙しさの中でも、大事なポイントでこの“立ち止まれる力”がある人は、余裕に見えたり、深みを持っているように見えたりする。

しかし、実際にはそういう人のほうが多くの仕事をこなしたり、難易度の高いタスクをこなしていたりするのだ。

その“立ち止まれる”力の背景の1つに、視点の引き出しがあるのではないかと思う。視点の引き出しがある人は、その流れに抗える。