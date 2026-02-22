｢サボった日｣はあっていい——自己嫌悪のループを抜ける"手放し方"と小さな習慣。SNSで人気の｢くまみ｣流､心のモヤモヤ解消法

「心の穴が埋まらない」を変えた小さな習慣

何をしてても満たされない

↓

「何をしたら嬉しい？」と自分に聞いてみる

楽しい予定を入れても、美味しいものを食べても、気分転換をしても、なぜか心の穴が埋まらない。

——そんな時期が自分にもありました。

好きだった趣味も楽しく感じられなくて、ネットで「幸せになる方法」なんて検索してみたり、あてもなくSNSをスクロールしてはため息をついたり。

そんなある日の帰り道。

ふと見上げると、桜並木が夕日に照らされ、花びらがオレンジ色に染まって揺れていました。その光景を見た瞬間、ふっと胸の奥がほどけて「あ、ちょっと嬉しいかも」と思えたのです。

それ以来、日常の中で「ちょっと嬉しい瞬間」を探す習慣が始まりました。

・お気に入りの漫画を読み返す

・ベッドに転がりながら、昔好きだった音楽を流してみる

・公園のベンチで、散歩している犬をぼーっと眺めてみる

・行き先も決めずに、ただドライブしてみる

それって全部、誰かから見ればちっぽけなことかもしれない。でも自分にとっては「ごきげんのもと」でした。