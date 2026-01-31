中国高速鉄道｢5万km突破｣消えゆく在来線の面影 大変貌を遂げた"人民の足"発展の陰で｢ある問題｣も

中国の高速鉄道の総延長が2025年末、ついに5万kmを超えた。最初の高速鉄道専用線が2008年に完成してから20年に満たない期間で、日本の鉄道の総延長をはるかに上回る規模まで一気にネットワークを拡大した。

日本をはじめとする高速鉄道先進各国から「なりふり構わず」技術を導入し、高速化についても近年では「独自の知的所有権を持つ」とする車両によって、時速400kmでの営業運転も見据える水準にまで達している。

ただ、高速鉄道の発展が報じられる一方で、人々の生活を長らく支えてきた在来線について語られることは少ない。

また1つ消えた「長距離客車列車」

1月中旬、中国在来線の現状を示す象徴的な出来事があった。上海と広州を結び、かつては香港の紅磡（ホンハム）まで伸びていた長距離客車列車、Z99/100次列車が14日の運行をもって姿を消したのである。

この列車は香港と上海を直通する「滬九直通車」として運行を開始し、その後も両都市を結ぶ直通特急として走り続けてきた。だが、香港への直通は高速鉄道経由の寝台電車にその座を譲り、2024年には上海―広州間に短縮。そしてついに今年1月、「動車組」と呼ばれる新幹線タイプの寝台電車に置き換えられた。