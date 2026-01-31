中国高速鉄道｢5万km突破｣消えゆく在来線の面影　大変貌を遂げた"人民の足"発展の陰で｢ある問題｣も

さかい もとみ : 在英ジャーナリスト
2026/01/31 4:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
中国 在来線 SS8型
中国広東省・坪石付近の在来線を走る韶山8型電気機関車牽引の客車列車＝2005年（筆者撮影）

中国の高速鉄道の総延長が2025年末、ついに5万kmを超えた。最初の高速鉄道専用線が2008年に完成してから20年に満たない期間で、日本の鉄道の総延長をはるかに上回る規模まで一気にネットワークを拡大した。

日本をはじめとする高速鉄道先進各国から「なりふり構わず」技術を導入し、高速化についても近年では「独自の知的所有権を持つ」とする車両によって、時速400kmでの営業運転も見据える水準にまで達している。

ただ、高速鉄道の発展が報じられる一方で、人々の生活を長らく支えてきた在来線について語られることは少ない。

この記事の画像を見る(27枚)

また1つ消えた「長距離客車列車」

1月中旬、中国在来線の現状を示す象徴的な出来事があった。上海と広州を結び、かつては香港の紅磡（ホンハム）まで伸びていた長距離客車列車、Z99/100次列車が14日の運行をもって姿を消したのである。

【写真】緑色の旧型客車や蒸気機関車、かつての「高速列車」だった2階建てディーゼル列車、「人民の足」だった長距離客車列車から最新の高速列車まで、1990年代初頭から現在に至る中国鉄道のさまざまな列車たち

この列車は香港と上海を直通する「滬九直通車」として運行を開始し、その後も両都市を結ぶ直通特急として走り続けてきた。だが、香港への直通は高速鉄道経由の寝台電車にその座を譲り、2024年には上海―広州間に短縮。そしてついに今年1月、「動車組」と呼ばれる新幹線タイプの寝台電車に置き換えられた。

次ページ在来線改良で始まった鉄道高速化
関連記事
特集一覧
ガンダム『ジークアクス』を語り尽くす！
新着あり
2026年総選挙 超短期決戦の焦点
新着あり
ベネズエラ動乱
新着あり
半導体新次元 「フィジカルAI」の勝者は誰か
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
鉄道最前線の人気記事