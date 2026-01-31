中国人が増えすぎて芦屋が｢チャイナタウン化｣は本当なのか…？ ウーバー配達員が感じた｢セレブの街･芦屋市｣の本当の課題

芦屋市で今、中国人の数が増加している？

「芦屋市の高級住宅が中国人に買い占められている」「外国人のマナーの悪さに住人が苦情を訴えている」……。ここ最近、セレブの街“芦屋”の話題を見かけることが多くなった。ネットには「日本が中国に乗っ取られる」「外国人の不動産取引を規制すべき」などのコメントが目立つ。とどのつまり「芦屋市がヤバイ！」というわけだ。

私はウーバー配達員として6年前から、芦屋市と神戸市を中心に活動している。出前館やロケットナウの配達件数も含めると、フードデリバリー配達員としての配達件数は8000回を超えた。

芦屋に精通している私からすると、近ごろのネットの反応は「ちょっと熱を帯びすぎているかな？」と思うことがある。なぜなら統計的にも体感値的にも、芦屋市の外国人の数はそこまで増えているわけではないから。

芦屋市の町別人口及び世帯数（住民基本台帳人口）によると、令和7年11月1日時点の人口は合計9万3485人（うち、外国人が2261人）。令和元年11月1日時点の人口は合計9万5734人（うち、外国人が1674人）。つまり直近6年間で、芦屋市の外国人は587人増加した。これを多いと見るか少ないと見るかは、それぞれの判断にお任せしたい。

国籍の内訳に関する最新データは見つけられなかったが、芦屋市の公式サイトにあったPDF資料『多文化共生のまちへ』によると、令和5年8月1日時点で芦屋市には国籍数64カ国。計1892人の外国人が住んでおり、このうちの525人が韓国・朝鮮。513人が中国人。123人がアメリカ人となっている。