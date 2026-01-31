全店閉店が決定､｢ゼッテリア｣に鞍替えされる｢ロッテリア｣…約54年の歴史に幕､390円モーニングを食べて別れを告げる朝

大木奈 ハル子 : ブロガー・ライター
2026/01/31 5:45
ロッテリア
ロッテリア2026年1月末のモーニング。トマト&レタスソーセージエッグマフィンセット640円（写真：筆者撮影）
大小さまざまな飲食チェーンの朝メニューを食べ歩き、その最強のモーニングを探し求める本連載。今回は少し寄り道気分の番外編です。というのも、大手ファストフードチェーン「ロッテリア」が今年3月末をもって、国内全店を閉店するというニュースが飛び込んできたから。
1972年の創業以来、54年にわたり私たちの空腹を支え、小腹を満たしてきた、ハンバーガー業界の古参。その朝食を記録すべく、半ば使命感、半ば食い意地で、ロッテリアのモーニングを味わってまいりました。
（今回はアーカイブの意味も含めて写真を撮りまくってきました。本文ではご紹介しきれなかったため、ぜひ画像ページもご確認ください）

ロッテだからロッテリア!? 実は親会社はすき家のゼンショー

ロッテリア
錦糸町駅のガード下にある、ロッテリア錦糸町店。奥に深いつくりになっている（写真：筆者撮影）

「ロッテリア」は、もともとは大手菓子メーカーである株式会社ロッテホールディングスが運営しており、2023年4月には「すき家」「はま寿司」「COCO'S」などを運営する、外食業界売上高1位の株式会社ゼンショーホールディングスの傘下となりました。

店名の由来も「ロッテのカフェテリアだからロッテリア」だったのですが、現在はロッテの名を冠しながら、経営母体はゼンショーグループという「看板に偽りあり」とも言いたくなる、ちぐはぐなギャップができてしまっています。このパラドクスが、ロッテリアの全店閉店の一因であるということは、想像にかたくありません。

次ページゼッテリアは2023年9月に東京都内で1号店がオープン
