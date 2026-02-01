｢着いて35分でとんぼ返り｣　多良間島へ｢マイル修行｣はなぜこうも炎上したのか　そもそも修行とは…？なぜやるの？　北海道では歓迎していた例も

橋賀 秀紀 : トラベルジャーナリスト
2026/02/01 8:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
多良間島の空港と青空
沖縄県の離島へのフライトが「マイル修行」の客で満席になったことが、批判を浴びている（写真：kurosuke／PIXTA）
この記事の画像を見る(5枚)

沖縄県の多良間島は、宮古島と石垣島の中間に位置する人口約1000人の離島である。島全体がさとうきび畑で黒糖生産量が日本一であるほか、宮古牛の生産地としても知られる。だが、観光客数は年間で9662人（2023年度）にとどまっている。

この小さな島が2026年1月、急に脚光を浴びるようになったのは、宮古島から多良間島へのフライトが「マイル修行」のための搭乗客で満席となり、島民が乗れない状況があると報じられてからだった。

赤丸が多良間島（写真：きゃら画エイト／PIXTA）

宮古島と多良間島を結んでいるのはJALグループの琉球エアーコミューター（RAC）。1日2便が就航している。宮古島の平良港と多良間島の間には多良間海運のフェリーが1日1往復運航（日曜日は運休）しているが、悪天候のために月によっては欠航率が3割におよぶなど確実に移動できる手段とはいいがたい側面があり、平均旅客数も10.6人（2023年度）にすぎない。

宮古島と多良間島の移動は、琉球エアーコミューターの利用率が93.6％、フェリーは6.4％と、ほとんどが飛行機利用であることがうかがえる（2022年度）。

■多良間海運のフェリー
便数：1日1往復（日曜は運休）
所要時間：2時間
運賃：片道2510円
離島住民割引（往復）：2310円
定員：150名
■琉球エアーコミューター
便数：1日2便
所要時間：25分
運賃：片道9900円～（スペシャルセイバー）
特定路線離島割引（島民が対象）：片道4150円
定員：50名

こうしたなか、マイル修行のための搭乗客がこの路線に集中し、満席になったことにより、島民が航空便を利用できなくなっていることが報じられると、修行への批判や弁護が寄せられるようになった。

マイル修行とは何か？

そもそもマイル修行とは何なのだろうか。マイレージプログラムの上級会員の資格を獲得するため、飛行機でできるだけ長い距離を飛んだり、多くの回数乗ったりすることを意味していることばで、1990年代にネット掲示板の2ちゃんねるなどで使われるようになったスラングであった。

上級会員になるとエコノミークラス搭乗時も航空会社のラウンジに入れたり、優先搭乗ができたりするなどのメリットを求めて、とにかく飛行機に乗りまくり行為が「修行」である。

修行をする人を修行僧とよび、女性の場合は修行尼とよぶこともある。余談だが、航空会社のラウンジの食事をつまむことを托鉢という人もいる。

次ページ「マイル修行」は必ずしも迷惑なものではない
関連記事
特集一覧
2026年総選挙 超短期決戦の焦点
ガンダム『ジークアクス』を語り尽くす！
ベネズエラ動乱
半導体新次元 「フィジカルAI」の勝者は誰か
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事