｢着いて35分でとんぼ返り｣ 多良間島へ｢マイル修行｣はなぜこうも炎上したのか そもそも修行とは…？なぜやるの？ 北海道では歓迎していた例も

沖縄県の多良間島は、宮古島と石垣島の中間に位置する人口約1000人の離島である。島全体がさとうきび畑で黒糖生産量が日本一であるほか、宮古牛の生産地としても知られる。だが、観光客数は年間で9662人（2023年度）にとどまっている。

この小さな島が2026年1月、急に脚光を浴びるようになったのは、宮古島から多良間島へのフライトが「マイル修行」のための搭乗客で満席となり、島民が乗れない状況があると報じられてからだった。

宮古島と多良間島を結んでいるのはJALグループの琉球エアーコミューター（RAC）。1日2便が就航している。宮古島の平良港と多良間島の間には多良間海運のフェリーが1日1往復運航（日曜日は運休）しているが、悪天候のために月によっては欠航率が3割におよぶなど確実に移動できる手段とはいいがたい側面があり、平均旅客数も10.6人（2023年度）にすぎない。

宮古島と多良間島の移動は、琉球エアーコミューターの利用率が93.6％、フェリーは6.4％と、ほとんどが飛行機利用であることがうかがえる（2022年度）。

■多良間海運のフェリー

便数：1日1往復（日曜は運休）

所要時間：2時間

運賃：片道2510円

離島住民割引（往復）：2310円

定員：150名

■琉球エアーコミューター

便数：1日2便

所要時間：25分

運賃：片道9900円～（スペシャルセイバー）

特定路線離島割引（島民が対象）：片道4150円

定員：50名

こうしたなか、マイル修行のための搭乗客がこの路線に集中し、満席になったことにより、島民が航空便を利用できなくなっていることが報じられると、修行への批判や弁護が寄せられるようになった。

マイル修行とは何か？

そもそもマイル修行とは何なのだろうか。マイレージプログラムの上級会員の資格を獲得するため、飛行機でできるだけ長い距離を飛んだり、多くの回数乗ったりすることを意味していることばで、1990年代にネット掲示板の2ちゃんねるなどで使われるようになったスラングであった。

上級会員になるとエコノミークラス搭乗時も航空会社のラウンジに入れたり、優先搭乗ができたりするなどのメリットを求めて、とにかく飛行機に乗りまくり行為が「修行」である。

修行をする人を修行僧とよび、女性の場合は修行尼とよぶこともある。余談だが、航空会社のラウンジの食事をつまむことを托鉢という人もいる。