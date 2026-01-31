｢あの人キライ…｣ ある女性に引き取られた子猫が飼い主をここまで嫌う深い深い背景　

©杉作
旅行中のエサやりなど、猫専門のシッターサービスを手がける「ひろみ猫シッターサービス」。そこにある日、アルバイト希望で訪ねてきたのは、魔法使いアラジンの物語に出てくるランプの魔人・ジーニーそっくりの大男。しかも本人いわく「特技は猫と会話できる」という――？！
杉作さんの新作漫画「ひろみ猫シッターサービス」をお届けします！
そんな怪しさ満点（？）の荒神広海（あらがみ・ひろみ）が、さまざまな事情を抱えたお宅を訪問。それぞれの猫たちと向き合って生まれる、笑いあり涙ありの物語――。
『猫なんかよんでもこない。』など数々の猫マンガを手がけてきた漫画家・杉作さんの新作が「東洋経済オンライン」オリジナルで登場！漫画『ひろみ猫シッターサービス』をお届けします。
著者フォローすると、杉作さんの最新記事をメールでお知らせします。
著者フォロー
フォローした著者の最新記事が公開されると、メールでお知らせします。
無料会員登録はこちら
ログインはこちら
著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。
すぎさく / Sugisaku
新潟県出身。代表作に『猫なんかよんでもこない。』『クロ號』『にゃんからにゃんこ』など、猫にまつわる漫画作品、多数。近年は沖縄を舞台にした『ボクとおば～のフシギな話』（原作・ヤースー）でも話題に。また最近は子ども向けの絵本『ずるねこクロはサンタクロース』（パイインターナショナル）なども手がけている。
杉作さんのＸはこちら
杉作さんの公式サイト
無料会員登録はこちら
ログインはこちら