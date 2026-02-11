めちゃくちゃ腹立つけど許しちゃう…？　｢わるい猫｣の不敵な笑み　漫画｢わるい猫｣（第2回）

じゆうほんぽう、だいたんふてき。

漫画家・和田ラヂヲさんが描く、「わるい猫」の大ぼうけん。

ひとのめいわくかえりみず、やりたいほうだいしほうだい。

ページをめくるたびに大そうどう！

ページをめくるたびに「ニャッハー」！

発売たちまち重版の漫画『わるい猫』（マガジンハウス）より、冒頭部分を抜粋してご紹介します。

著者フォローすると、和田ラヂヲさんの最新記事をメールでお知らせします。