めちゃくちゃ腹立つけど許しちゃう…？　｢わるい猫｣の不敵な笑み　漫画｢わるい猫｣（第2回）

和田ラヂヲ : 漫画家
2026/02/11 7:00
『わるい猫』
『わるい猫』© 2025 Radio Wada, Printed in Japan

じゆうほんぽう、だいたんふてき。

漫画家・和田ラヂヲさんが描く、「わるい猫」の大ぼうけん。

わるい猫
『わるい猫』（マガジンハウス）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

ひとのめいわくかえりみず、やりたいほうだいしほうだい。

ページをめくるたびに大そうどう！

ページをめくるたびに「ニャッハー」！

発売たちまち重版の漫画『わるい猫』（マガジンハウス）より、冒頭部分を抜粋してご紹介します。

和田ラヂヲ 漫画家

わだ ラヂヲ / Radio Wada

漫画家。好きな動物は猫。1964年2月19日生まれ、愛媛県松山市出身・在住。1991年に「週刊ヤングジャンプ」にてデビュー、著書多数。近刊に『容赦ない和田ラヂヲ』『和田ラヂヲの火の鳥』『和田ラヂヲの異世界無双』『120％くつラヂヲ』、最新刊に『和田ラヂヲのここにいます ヘヴィー級』など。

