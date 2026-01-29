｢30秒の超ロング"頭下げ"謝罪｣｢よどみなく誠実な受け答え｣ 藤井総長の会見は完璧だったが…逆に浮き彫りになった《東大汚職事件》のヤバさ

悪くない会見だった。むしろ記者会見だけを切り出して論じれば、かなりしっかりした内容であったと思う。

東京大学大学院医学系研究科の佐藤伸一教授が、一般社団法人「日本化粧品協会」から高級クラブやソープランドで繰り返し接待を受けたとして収賄容疑逮捕されたことを受け、1月28日、東大の藤井輝夫総長が開催した記者会見のことだ。

藤井総長が「教育研究機関として社会の信頼を著しく損ねた」と謝罪を行い、問題の高額接待の内容、当該教授の解雇処分、ガバナンスの改革案などが説明された。

本問題に関しては、多くのメディアが報道しているのだが、大学、特に国立大学の組織の特殊性が踏まえられておらず、問題の本質が捉えられていないように思えた。

記者会見で浮かび上がった「3つの違和感」

さて、会見の話に戻ろう。会見は大きな混乱もなく、粛々と進行した。冒頭、東大の実質トップである藤井総長が深々と頭を下げ、よどみなく説明を行い、記者の質問にも誠実に答えていた。

会見の前に専門家が入ってコンサルティングをしたのではないかと思うが、そうでないとすれば、今回の問題はさておき、藤井総長自身の危機管理能力はかなり高いだろう。