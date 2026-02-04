盛り上がる《名作のリバイバル上映》が､映画界にとって｢両刃の剣｣なワケ "三方よしコンテンツ"だが､負の側面もある

映画の“当たり年”だった2025年に引き続き、今年も盛況を呈している映画興行だが、ここ最近は「リバイバル上映」が盛り上がっている。

昨秋には、宮﨑駿監督のスタジオジブリ作品『もののけ姫』（1997年）の4Kデジタルリマスター版リバイバル上映が、新作がならぶ週末映画ランキング（興行通信社）の4位にランクインし、ネットニュースなどで話題になった。

ほかにも、伝説的アニメ『エヴァンゲリオン』のシリーズ30周年を記念した25年10月〜26年2月の劇場版6作品リバイバル上映企画や、テレビアニメ放送20周年を記念した劇場版『涼宮ハルヒの消失』の2週間限定リバイバル上映（2月6日から）はコアファンの熱い期待を集め、ファミリー向け映画でも『それいけ！アンパンマン』の過去2作が1〜2月に期間限定リバイバル上映される。

また、人気タイトルのリメイク作品も続く。アニメ『銀魂』の「吉原炎上篇」の完全新作を謳う劇場アニメ版『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2月13日より公開され、ドラえもんシリーズの名作『ドラえもん のび太の海底鬼岩城』（1983年）は『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』として再映画化され、2月27日に公開される。

こうしたリバイバル上映やリメイクが増える背景には、3つの理由がある。

映画ランキングで上位に食い込む作品も

リバイバル上映とは、基本的に過去の作品を再上映すること。フィルムの場合は、現在の映画館の上映システムにあわせてDCP（デジタル・シネマ・パッケージ）化されることが多く、4Kなどにアップコンバートされるデジタルリマスター版の上映になることもある。

一方、リメイクは過去の作品をベースに新たに作り直す。ストーリーがアレンジされたり、新たなキャラクターが登場するなど、新作の位置づけの再映画化になることもある。