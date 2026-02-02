決済だけじゃないAndroidの｢Googleウォレット｣── FeliCa非搭載でも使える機能と､いつの間に進化していた"意外な便利さ"

石野 純也 : ケータイジャーナリスト
2026/02/02 12:00
Android ウォレットアプリ
FeliCa非搭載端末も増えている一方で、Androidのウォレットアプリの重要性が増している。その使い方や意外と知らない機能を紹介していく（筆者提供）
ガラケー（旧来型の携帯電話）時代のおサイフケータイを受け継ぎ、早くからFeliCaを搭載してきたAndroidスマホ。海外メーカーも日本で端末を発売する際には、日本市場向けのローカライズとしてこの機能を搭載してきた。

Androidを手がけるグーグルも、FeliCaを使った決済機能をウォレットアプリに取り込み、NFCによるクレジットカードのタッチ決済と一元管理することが可能だ。

しかもグーグルは、この機能を徐々にアップデートさせており、かつてと違い、おサイフケータイアプリなしでも機種変更などの管理が容易になっている。一方で、最近では徐々にFeliCaを搭載しないAndroidスマホもバリエーションを増やしている。特に海外メーカーが小ロットでネット販売するような端末には、これが搭載されていないことも多い。

こうした端末で決済が利用できないかというと、必ずしもそうではないのが日本市場特有のややこしさと言える。では、Androidのウォレットアプリで、どのようなことができるのが。いつの間にかアップデートで加わっていた便利機能や、隠れた設定、さらには決済以外で使える「パス」作成機能などの裏ワザを解説していく。

デフォルトカード以外での支払いもスムーズ

Suicaなどと同じFeliCaを搭載し、決済や認証などのサービスを利用できるAndroidスマホだが、必ずしもすべてのモデルがこれを搭載しているわけではない。

通信事業者が販売するスマホはほとんどが対応している一方で、シャオミなどのメーカーが直接販売するスマホの一部はFeliCaなしで日本に投入されている。また、小ロットの販売になるとみられる高機能スマホでも、一部おサイフケータイを利用できないケースがある。

