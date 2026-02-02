｢休み連絡がLINEで来た｣激怒した52歳部長と若手それぞれの"言い分" 上司が知らないたった一つの盲点

「信じられない。休みの連絡がLINEで来たんです……」

ある物流会社の営業部長（52歳）が、呆れた表情でそう言った。

部下の20代社員が体調不良で休むことになった。その連絡が、始業5分前にLINEで届いたのだという。部長は「電話するのが常識だろう」と憤っていた。

「しかも5分前ですよ。もっと早くわかっていたはずでしょう」

いっぽう、若手社員に話を聞くと、まったく違う景色が見えてくる。

「電車の中だったので、電話できなかったんです。駅で降りてから連絡しようと思っていたら、始業時間が近くなってしまって……」

どうやら、この若手は出勤をしようと思っていたものの体調が悪化して、途中で断念した。そんな背景があったようだ。

そこで今回は、休みの連絡における「常識のズレ」について考えてみたい。部下の連絡方法にモヤモヤしている上司は、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

「電話が常識」は本当に常識なのか

「休みの連絡は電話でするもの」という考え方は、多くの上司世代（56歳の筆者のような世代）に共有されている。

理由はいくつかある。電話なら確実に伝わる。声のトーンで体調の深刻さがわかる。相手の反応をその場で確認できる。そして何より、「電話をかける」という行為自体が、誠意の表れだと考えられてきた。

しかし、この「常識」は、いつ、どこで形成されたものだろうか。

考えてみれば、固定電話しかなかった時代、電話は唯一の連絡手段だった。だから「電話で連絡する」が常識になったのだと思う。しかし今は違う。LINEやチャットでも、リアルタイムに連絡できるから便利だ。既読機能で、相手が見たかどうかもわかる。

つまり、「電話が常識」という感覚は、技術的な制約から生まれたものであり、絶対的なマナーではないのかもしれない。