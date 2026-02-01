｢トラウマ｣を抱える人の感情が激しく揺れる理由 DV被害から逃れた後の｢ケア｣が遅れてしまうのはなぜ…？

家事や育児、介護などの分担をめぐって、家族間で言い争いが増えて、一緒にいて心地よい存在だったはずの家族が、いつのまにか「つかれる存在」になってしまった......そんな話を聞くことがよくあります。

どうして自分の不満が家族に伝わらないの? どうしたら「つかれない家族」になれるの? そんなふうに「つかれる家族」と「つかれない家族」を考察するこの連載。

本を読んではじめて「DV」に気づくことも