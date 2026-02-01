｢成城でも下北沢でもない中途半端な大人の街…？｣ 水曜になると店が｢一斉に｣閉まる街を支える｢エコシステム論｣の全貌

この連載では、一般的な「住みたい街ランキング」には登場しないけれど、住み心地は抜群と思われる街をターゲットに定め、実際に歩き、住む人の声と、各種データを集めてリポート。定番の「住みたい街」にはない「住むと、ちょっといい街」の魅力を掘り起こしていく。

東京都世田谷区経堂。この街に30年ちかく暮らす宗教学者が語る「経堂エコシステム論」とは。

街に住む宗教学者の「経堂愛」

世田谷区経堂。この街のメインストリートは小田急線の経堂駅（世田谷区経堂2-1-3）から南方向に延びる「農大通り」だ。その名の通り、道は「東京農業大学（世田谷区桜丘1-1-1）」まで続く。通りの両側にはラーメン屋、洋品店、不動産屋、コンビニ、携帯ショップなど、賑やかな店が並ぶが、そこからひとすじ脇道にそれると、あたりは閑静な住宅街だ。この地に住んでいた作家・遠藤周作は、小説「おバカさん（1959年）」で、経堂のことを以下のように書いている。

〈隆盛（登場人物の名前）たちの家は都心から大分はなれた世田谷・経堂の住宅地にあるが、この辺は春さきになると庭に小鳥がとんでくる。その小鳥のさえずりが二階の窓のむこうから聞こえて──〉

駅周りの繁華街から少し離れた住宅街は、この小説が書かれた当時の風情を、今でも残している。そんな経堂の街を愛した文化人は遠藤周作だけではない。評論家の植草甚一などもこの地に住み、時間のあるときは、駅近くの古本屋で時間をつぶしていたのだという。

今回、経堂の街を歩くことにしたのは、宗教学者・島田裕巳さんの一言からだった。

「経堂はね、ちょっとハイソな住宅街というイメージがあるかもしれないけど、学生街だから実は家賃もわりとリーズナブルなんだよ。住むにはいい街ですよ」