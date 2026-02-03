タピオカ､唐揚げの"次"になる…？｢麻辣湯｣の店が乱立する理由と､"ブームの終わり"がすでに始まっているかもしれないワケ

近所の唐揚げ専門店が麻辣湯店になっていた……。

こんな入れ替わりを、街で繰り返し見かける。もちろん唐揚げ店だけではない。ラーメン店でも定食屋でも、空いたテナントに麻辣湯が滑り込んでいる。

「なんで急に、こんなに麻辣湯の店ができてるんだろう。確かに結構美味しいけど、そこまで人気なのかな？」

と首をかしげる人は少なくないだろう。と同時に、こんなことを思うかもしれない。

「タピオカ店とか、唐揚げ店が乱立した時と同じニオイがするな……」

もはや乱立と言ってもいい麻辣湯の店。なぜここまで増えているのか。そして、ブームはどこへ向かうのか。

人気の正体は「中毒性」×「免罪符」

ここ数年、麻辣湯は若い女性を中心に爆発的な人気を獲得している。専門店には平日でも行列ができ、SNS、とりわけTikTokでは食レポが量産される。投稿が行列を呼び、行列がまた投稿を呼ぶ循環に入っている。

筆者も大好きで週1ぐらいで食べているのだが、平日の15時ぐらいでも、行列が絶えないので驚きだ。