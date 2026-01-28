【なぜ、これほどまでに若者は“無敵化”している？】「自己評価が高い」「権利主張が強い」「いつでも親が味方に」／家庭・教育現場ではどう育まれてきた？／「会社では至れり尽くせり」／40代との価値観ギャップ

「若い」だけで“勝ち組”になれる恵まれた環境、高い自己肯定感、そして臆することない権利主張。なぜ今、世代間の価値観はここまで「断絶」したのか？ 無敵世代に戸惑う40・50代がこのギャップにどう向き合うべきなのか。『無敵化する若者たち』の著者・金間大介氏が徹底解説します。

著書『無敵化する若者たち』

https://amzn.to/4rg9U0i

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:38 本編

02:40 若者の“無敵化”を感じるエピソード

06:10 “無敵”世代 若者の特徴

07:59 「自己評価の高さ」はどこから？

09:15 上司の“全体チャット”ではなく“個別”に返信の意図

12:16 若者の5年後の幸福度調査「日本社会は良くならない」が8割

14:24 将来に悲観していても若者たちは“幸せ”

16:36 “正解主義”の若者たち

18:55 なぜ若者たちは“正解”を探し求めるのか?

20:00 無敵世代の親たちは「失われた30年」の中で子育て

21:49 学校教育では「世界に一つだけの花」

29:42 “価値観の違い”からシワ寄せを受ける40代

32:03 会社に対する「価値観」も大違い

36:53 「誰かが悪いわけでない、良かれと思った結果」

37:29 世代間の“価値観ギャップ”とどう向き合う?

41:50 金間先生は学生とどう接しているのか?

44:39 上司は自分のエネルギーを均等に分ける必要はない

47:49 金間先生から視聴者にメッセージ

【出演者】

金間 大介（かなま・だいすけ）

金沢大学 融合研究域教授／北海道医療大学客員教授／一般社団法人WE AT副代表理事／一般社団法人日本知財学会理事

専門はイノベーション論、マーケティング論、モチベーション論。若手人材や価値づくり人材の育成研究に精力を注ぐ。大手企業のほか、医療機関や社会福祉法人との連携も多数。主な著書に『先生、どうか皆の前でほめないで下さい――いい子症候群の若者たち』(東洋経済新報社)、『静かに退職する若者たち』(PHP研究所)、『ライバルはいるか?』(ダイヤモンド社)など。

北村 麗（きたむら・うらら）

フリーアナウンサー・気象予報士

早稲田大学政治経済学部卒業後、岡山放送にアナウンサーとして入社。経済番組のキャスター、バラエティ番組のMCなどを担当後、フリーアナウンサー、気象予報士として活動。

撮影・編集：伊澤圭人、志智勇哉、昼間將太、田中険人、桑島圭佑

サムネイル画像：今井 康一

※動画内のデータは収録時点（2026年1月19日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline

------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。