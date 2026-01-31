なぜ？｢ヘルパーが来てるのにゴミだらけ…｣ 任せきりにする家族の"大きな誤解"。介護制度の盲点からゴミ屋敷を放置せざるをえなかった

「介護ヘルパーがついているから大丈夫」

そう安心しきっていた遺族が、亡くなった叔父の部屋に入ると、そこには想像もしていなかった「ゴミ屋敷」の光景が広がっていた。

本連載では、さまざまな事情を抱え「ゴミ屋敷」となってしまった家に暮らす人たちの“孤独”と、片付けの先に見いだした“希望”に焦点をあてる。

動画：叔父の自宅がゴミ屋敷化「ヘルパーが訪問してたから安心してたが」3LDKの片付け

すべての部屋が荒れ果てていた

玄関の扉を開けると、右手にある応接間の中央には大きなテーブルがある。その上には段ボール箱、キャリーバッグ、ビニール袋、さらには丸まったままの絨毯や中身の詰まった紙袋が、積み上げられている。

壁紙はいたるところで剥がれ落ち、長い間、放置されていたことが一目でわかる。

寝室の惨状はさらに深刻だった。窓際に置かれたベッドの上は、段ボールやハンガー、脱ぎ捨てられた衣類、そして紙くずやこまごまとしたゴミで覆い尽くされている。床にも隙間なくゴミが転がる。部屋の隅まで数十センチの高さでゴミが堆積し、足の踏み場はない。