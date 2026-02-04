｢もうお前のおやじに金は渡しとんじゃ｣ 朝ドラ｢ばけばけ｣売春禁止も"なみ"のような遊女がいた理由

NHKの連続テレビ小説「ばけばけ」が注目を集めている。明治時代の作家・小泉八雲（パトリック・ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツをモデルにした物語である。ギリシャに生まれて、アイルランドで幼少時代を過ごしたラフカディオ・ハーンが日本に渡ったのは、40歳のとき。翌年に小泉セツと結婚し、46歳で日本国籍を取得。小泉八雲として第2の人生を送った。「耳なし芳一」などの『怪談』で知られる小泉八雲と、その妻の小泉セツは、どんな生涯を送ったのか。『大器晩成列伝 遅咲きの人生には共通点があった！』の著者で偉人研究家の真山知幸氏が解説する。

身請けされて遊郭から脱出した「なみ」

朝ドラ「ばけばけ」では、ヒロインの松野トキ（演：髙石あかり）がヘブン先生（演：トミー・バストウ）と結婚して、長年暮らした長屋を離れて、橋向こうの城下町で暮らし始めた。

はたしてトキが親しくしていた、幼なじみで教師のサワや、遊女のなみは、トキのように長屋生活を抜け出せるのか。2人の運命にもスポットライトがあたることになった。

サワが正規の教師になることで現状の生活を変えようとする一方で、なみには身請け話が持ちかけられた。遊女としての生活が長かっただけに、いざ抜け出すとなると不安もあったが、腹をくくったようだ。「待っちょれ川の向こう側ー！」と叫んで一念発起すると、城下町にわたり、新たな生活を送ることになった。

実はなみは第3回放送にも登場している。「もうお前のおやじに金は渡しとんじゃ」と、数人の男たちに武家の町から橋向こうに無理矢理に連れていかれたのが、なみである。

だが、実際には、明治政府は身を売るしかない女性のために「娼妓解放令」を発布している。それにもかかわらず、なみのような遊女が実際にはいた。それはなぜなのだろうか。