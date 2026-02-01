最愛の夫を亡くした元朝日新聞記者の独白。｢悲しみは乗り越えるものではない｣――遺族を傷つける"若すぎる死"という無意識の言葉

「悲しみは乗り越えるものではなく、抱えながら共生していくものだと思います」。そう穏やかに語るのは、元新聞記者の河合真美江さんだ。2020年に最愛の夫を亡くし、深い喪失感に苛まれる中、自身が籍を置いていた朝日新聞で一つの連載をスタートさせた。タイトルは「喪の旅」。大切な人を失った人々が、その後どのような道のりを歩んできたのかを丁寧に綴り続けた。

5年間にわたる丁寧な対話を通じて見えてきたのは、効率やスピードが重視される現代社会で、置き去りにしてしまいがちな「悼む時間」の重みだったという。取材を通して触れた数々の「喪失のリアル」と、自身の悲しみとの向き合い方がどう変わっていったのか、その歩みを聞いた。

取材で見つめた悲しみのありよう。揺れ動く心の先に見える「人生の深み」

――河合さんは朝日新聞の人気連載「喪の旅」（2020〜25年）にて、身近な人を亡くされた方々への取材を重ねてきました。とくに心に残っているエピソードはありますか。

河合：ある50代男性のお話が忘れられません。妻に先立たれた彼は、まさか自分が遺される側になるとは思っておらず、3人のお子さんを抱えて途方に暮れていらっしゃいました。

彼はバンドを組んでいて、妻も一緒に活動していたそうです。一周忌は家族も交えて「追悼ライブ」を開き、そのときは「またいつか会える」と少し前を向くことができたとおっしゃっていました。