｢あんなに優しかったのに…｣　《モラハラ夫》のせいで心が壊れた…"30代女性の悲痛な叫び"　漫画｢夢なし先生の進路指導｣（第7集 第60話）

笠原 真樹 : 漫画家
2026/02/08 7:00
縮小
『夢なし先生の進路指導』
『夢なし先生の進路指導』 ©笠原真樹／小学館

元キャリアコンサルタントの高校教師・高梨（たかなし）は、生徒から「夢なし先生」と呼ばれている。

夢なし先生の進路指導（7） (ビッグコミックス)
『夢なし先生の進路指導（7）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

彼は進路指導時、生徒の「夢」に対し現実的なデータや世の中の実情を突きつけ、否定し、覚悟を問う。

それでも夢を追い、のちに夢破れ、どん底の中でも諦めきれない生徒がいれば、卒業後でも手を差し伸べ、「諦めるための授業」を行うのだった。

夢なし先生の進路指導』（小学館）よりお届けします。

笠原 真樹 漫画家

かさはら まさき / Masaki Kasahara

12月15日生まれ。埼玉県在住。
主な作品に『群青戦記グンジョーセンキ』、『リビドーズ』。

