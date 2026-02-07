｢離婚ってほんとコスパ悪いんだよ。だからいっそ…｣　妊娠中に不倫された｢30代女性｣の怒りと絶望　漫画｢夢なし先生の進路指導｣（第7集 第59話）

✎ 1〜 ✎ 18 ✎ 19 ✎ 20 ✎ 21
笠原 真樹 : 漫画家
2026/02/07 7:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
『夢なし先生の進路指導』
『夢なし先生の進路指導』 ©笠原真樹／小学館

元キャリアコンサルタントの高校教師・高梨（たかなし）は、生徒から「夢なし先生」と呼ばれている。

夢なし先生の進路指導（7） (ビッグコミックス)
『夢なし先生の進路指導（7）』（小学館）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

彼は進路指導時、生徒の「夢」に対し現実的なデータや世の中の実情を突きつけ、否定し、覚悟を問う。

それでも夢を追い、のちに夢破れ、どん底の中でも諦めきれない生徒がいれば、卒業後でも手を差し伸べ、「諦めるための授業」を行うのだった。

夢なし先生の進路指導』（小学館）よりお届けします。

この記事の漫画を読む(21ページ)

著者フォローすると、笠原 真樹さんの最新記事をメールでお知らせします。

笠原 真樹 漫画家

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

かさはら まさき / Masaki Kasahara

12月15日生まれ。埼玉県在住。
主な作品に『群青戦記グンジョーセンキ』、『リビドーズ』。

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
アカデミックシフト 社会人から大学教授になる方法
新着あり
CSR企業ランキング 2026年版
新着あり
半導体新次元 「フィジカルAI」の勝者は誰か
新着あり
2026年総選挙 超短期決戦の焦点
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事