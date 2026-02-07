｢離婚ってほんとコスパ悪いんだよ。だからいっそ…｣　妊娠中に不倫された｢30代女性｣の怒りと絶望　漫画｢夢なし先生の進路指導｣（第7集 第59話）

元キャリアコンサルタントの高校教師・高梨（たかなし）は、生徒から「夢なし先生」と呼ばれている。
彼は進路指導時、生徒の「夢」に対し現実的なデータや世の中の実情を突きつけ、否定し、覚悟を問う。
それでも夢を追い、のちに夢破れ、どん底の中でも諦めきれない生徒がいれば、卒業後でも手を差し伸べ、「諦めるための授業」を行うのだった。
『夢なし先生の進路指導』（小学館）よりお届けします。
