入試のプロ｢これをすれば全科目伸びる｣｢直前でもまだ間に合う｣と断言する意外な方法とは？ 4つのコツと失点を減らす｢2行ミスノート｣のススメ

大学入試で2次（個別）試験を受ける人は、入試本番まで残りわずか。この時期は言わずもがな、入試において最も重要な時期です。しかし、その過ごし方は人によって本当にまちまち。

「もう今さら何をやっても変わらないんじゃないか」「とりあえず問題をたくさん解けばいいのだろうか」「なんとか全部を詰め込まねば」――焦りと諦めが交ざる、受験直前期特有の空気が流れます。

しかし、残り数週間で「点数」を最大化するためにできることは確実にあります。そのカギを握るのは、国語。私が運営する個別指導「ヨミサマ。」で多くの受験生の指導をしている現役東大生・京大生講師の知見もふまえ、見ていきましょう。

残り2週間は「国語」の勝負

「直前期に国語」と聞くと、違和感があるかもしれません。

国語といえば、一朝一夕に伸びる科目ではなく、むしろ直前期は放置されがち。代わりに英語や社会などの暗記科目を詰め込んだり、数学の苦手単元を何とかしたり、という人がほとんどでしょう。

しかし、実は国語は“暗記科目ではない”からこそ、直前期の努力で点数が変わりやすい科目でもあります。