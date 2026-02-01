正答率97％！ 最新｢GPT-5.2｣が大学入学共通テストでたたき出した"驚愕の数字"が示唆する《AI脅威論》では済まされない現実

共通テストで示されたAIの圧倒的な能力

OpenAIの最新モデル「GPT-5.2 Thinking」に2026年度大学入学共通テスト15科目を解かせたところ、得点率が96.9％に達したという報道があった。9科目で満点。受験生平均との差は約39ポイントに及んだ。

知的作業のさまざまな領域においてAIがすでに人間を凌駕していることが明らかになっているが、大学入学共通テストが測定しようとしている知的能力においても、いまや生成AIは人間を大きく上回ることが示された。

これは、AIベンチャーのLifePrompt（ライフプロンプト）と日本経済新聞社による共同検証で明らかにされたものだ。ライフプロンプトは23年度から毎年、生成AIを用いて同種の検証を行っているが、当初の得点率は約66％にとどまっていた。わずか2年で30ポイント以上も向上したことになる。驚くべき急激な伸びだ。

この結果の意味を理解するには、これまでの試みと比較するのがわかりやすい。

国立情報学研究所が11年から進めた「東ロボくんプロジェクト」（大学入試レベルの問題をAIに解かせる試み）は、最終的に総合偏差値が57程度と評価され、16年に東京大学合格を断念した。当時のAIは、個別科目では一定の成果を上げても、総合的な学力評価において不十分だった。