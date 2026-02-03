【トヨタGR GT＆ダイハツ･K-オープン＆ホンダ･インテグラ】なぜ作り続けるのか？登場が期待される国産最新スポーツカー3選

平塚 直樹 : ライター＆エディター
2026/02/03 7:30
東京オートサロン2026展示車両の中から注目したトヨタ「GR GT」とダイハツ「K-オープン ランニングプロト2」、そしてホンダ「アキュラ インテグラ タイプS」の3台
東京オートサロン2026展示車両の中から注目したトヨタ「GR GT」とダイハツ「K-オープン ランニングプロト2」、そしてホンダ「アキュラ インテグラ タイプS」の3台（写真：筆者撮影）

近年、国内ラインナップ的には少数派といえる国産スポーツカー。だが、2026年から2027年にかけては、興味深い新型モデルがいくつか登場しそうだ。

とくに注目なのは、トヨタ自動車（以下、トヨタ）が市販化を予定する本格2シータースポーツ「GR GT」、ダイハツ工業（以下、ダイハツ）が開発中の軽オープンカー「K-オープン ランニングプロト2」、本田技研工業（以下、ホンダ）が国内導入を検討中の「アキュラ インテグラ タイプS」の3モデルだ。

【写真】東京オートサロン2026で注目を集めた、トヨタ「GR GT/GR GT3」とダイハツ「K-オープン ランニングプロト2」、ホンダ「アキュラ インテグラ タイプS」をチェック（38枚）

注目度の高い3モデルをクローズアップ

GR GTは、トヨタの高級ブランドであるレクサスが、2010年からの2年間に限定販売した「レクサス・LFA」以来、久々となる和製スーパーカー。K-オープン ランニングプロト2は、2002年の初代から約24年の歴史を誇り、2026年8月に生産終了となる「コペン」の次世代モデル。アキュラ インテグラ タイプSは、かつて一斉を風靡したスポーツモデル「インテグラ タイプR」などの後継となる北米専売車で、もし国内販売されれば20年以上ぶりの復活となる。

当記事では、そんな注目の国産スポーツカー3台を、カスタムカー・チューニングカーの祭典「東京オートサロン2026（2026年1月9日～11日・幕張メッセ）」で取材。実際に実車を見た印象も含め、それぞれの特徴や期待できそうな走りなどについて紹介する。

