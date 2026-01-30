格安スマホの限界を越える── mineoが音声フルMVNOと法人共創で500億円を狙う戦略転換

石井 徹 : モバイル・ITライター
2026/01/30 12:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
mineo
戦略発表会で登壇したオプテージ常務の松本和拓氏（筆者撮影）
この記事の画像を見る(8枚)

関西電力グループのオプテージが、携帯電話サービス「mineo（マイネオ）」の事業戦略を大きく転換する。1月27日に開催した戦略発表会で、通信設備を自社で保有する「音声フルMVNO」への参入と、異業種企業のモバイル事業参入を支援する新サービスの提供を発表した。

mineoの現在の売上高は280億円。オプテージはこれを倍近くに引き上げる目標を掲げ、その成長ドライバーとして法人向け事業に期待をかける。大規模な設備投資を伴う事業転換に踏み切る背景には、格安スマホ市場の構造的な限界がある。

mineo
mineoが掲げる新たな事業基盤の構築。フルMVNOとパートナー共創の2本柱（筆者撮影）

「回線を借りる」ビジネスの限界

mineoは2014年にサービスを開始した。ユーザー同士でデータ容量を分け合う仕組みや、混雑時間帯に通信を控えると特典がもらえる「ゆずるね。」など、独自のサービスで支持を集め、現在の回線数は137万に達する。

だが、こうした工夫には限界があった。

格安スマホ事業者の多くは、NTTドコモやKDDI、ソフトバンクといった大手キャリアから通信回線を借りてサービスを提供している。自前で基地局を建てる必要がないため低コストで運営できるが、借り物である以上、できることに制約がある。

次ページ2025年12月に「パケット放題」を発表
関連記事
特集一覧
ベネズエラ動乱
新着あり
2026年総選挙 超短期決戦の焦点
新着あり
半導体新次元 「フィジカルAI」の勝者は誰か
新着あり
業界再編 大予測
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事