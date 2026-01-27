【知ってるつもり？“フィジカルAI”】ロボット+AIだけじゃない／エヌビディアの抜かりない戦略／すべての「製品」にAIが入ってくる／1年後のフィジカルAIの世界とは？【ニュース解説】
生成AIの急速な普及で、あらゆる業界でAIの活用が進んでいる。そうした中、ビジネスシーンで新たに注目を集めているワードが「フィジカルAI」だ。これは何を意味し、われわれのビジネスや暮らしをどう変えるのか。ITジャーナリストの本田雅一氏が、今知っておくべき大注目ワードを詳しく解説する。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
00:41 本編開始
01:22 「フィジカルAI」つまり何？
05:09 “注目ワード”になった理由
08:13 「フィジカルAI」のプレーヤー
10:30 エヌビディア まだまだ強い？
14:03 フィジカルAIと日本企業の可能性
16:58 「IoT」と「フィジカルAI」の対比
18:03 本日のまとめ
【出演者】
本田 雅一（ほんだ・まさかず）
ITジャーナリスト
IT、モバイル、オーディオ＆ビジュアル、コンテンツビジネス、ネットワークサービス、インターネットカルチャー。テクノロジーとインターネットで結ばれたデジタルライフスタイル、および関連する技術や企業、市場動向について、知識欲の湧く分野全般をカバーするコラムニスト。Impress Watchがサービスインした電子雑誌『MAGon』を通じ、「本田雅一のモバイル通信リターンズ」を創刊。著書に『iCloudとクラウドメディアの夜明け』（ソフトバンク）、『これからスマートフォンが起こすこと。』（東洋経済新報社）
井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済動画編集長
撮影：田中 険人
編集：秋葉 俊祐
サムネイル写真：本田雅一
※動画内のデータは収録時点（2026年1月21日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
-----------------------------------------------------------
◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)： / https://x.com/Toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/#
◆東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/
------------------------------------------------------------
無料会員登録はこちら
ログインはこちら