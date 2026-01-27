【知ってるつもり？“フィジカルAI”】ロボット+AIだけじゃない／エヌビディアの抜かりない戦略／すべての「製品」にAIが入ってくる／1年後のフィジカルAIの世界とは？【ニュース解説】

2026/01/27 19:01
生成AIの急速な普及で、あらゆる業界でAIの活用が進んでいる。そうした中、ビジネスシーンで新たに注目を集めているワードが「フィジカルAI」だ。これは何を意味し、われわれのビジネスや暮らしをどう変えるのか。ITジャーナリストの本田雅一氏が、今知っておくべき大注目ワードを詳しく解説する。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
00:41　本編開始
01:22　「フィジカルAI」つまり何？
05:09　“注目ワード”になった理由
08:13　「フィジカルAI」のプレーヤー
10:30　エヌビディア まだまだ強い？
14:03　フィジカルAIと日本企業の可能性
16:58　「IoT」と「フィジカルAI」の対比
18:03　本日のまとめ

【出演者】
本田 雅一（ほんだ・まさかず）
ITジャーナリスト
IT、モバイル、オーディオ＆ビジュアル、コンテンツビジネス、ネットワークサービス、インターネットカルチャー。テクノロジーとインターネットで結ばれたデジタルライフスタイル、および関連する技術や企業、市場動向について、知識欲の湧く分野全般をカバーするコラムニスト。Impress Watchがサービスインした電子雑誌『MAGon』を通じ、「本田雅一のモバイル通信リターンズ」を創刊。著書に『iCloudとクラウドメディアの夜明け』（ソフトバンク）、『これからスマートフォンが起こすこと。』（東洋経済新報社）

井下 健悟（いのした・けんご）
東洋経済動画編集長

撮影：田中 険人
編集：秋葉 俊祐
サムネイル写真：本田雅一

※動画内のデータは収録時点（2026年1月21日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

