【知ってるつもり？“フィジカルAI”】ロボット+AIだけじゃない／エヌビディアの抜かりない戦略／すべての「製品」にAIが入ってくる／1年後のフィジカルAIの世界とは？【ニュース解説】

生成AIの急速な普及で、あらゆる業界でAIの活用が進んでいる。そうした中、ビジネスシーンで新たに注目を集めているワードが「フィジカルAI」だ。これは何を意味し、われわれのビジネスや暮らしをどう変えるのか。ITジャーナリストの本田雅一氏が、今知っておくべき大注目ワードを詳しく解説する。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:41 本編開始

01:22 「フィジカルAI」つまり何？

05:09 “注目ワード”になった理由

08:13 「フィジカルAI」のプレーヤー

10:30 エヌビディア まだまだ強い？

14:03 フィジカルAIと日本企業の可能性

16:58 「IoT」と「フィジカルAI」の対比

18:03 本日のまとめ

【出演者】

本田 雅一（ほんだ・まさかず）

ITジャーナリスト

IT、モバイル、オーディオ＆ビジュアル、コンテンツビジネス、ネットワークサービス、インターネットカルチャー。テクノロジーとインターネットで結ばれたデジタルライフスタイル、および関連する技術や企業、市場動向について、知識欲の湧く分野全般をカバーするコラムニスト。Impress Watchがサービスインした電子雑誌『MAGon』を通じ、「本田雅一のモバイル通信リターンズ」を創刊。著書に『iCloudとクラウドメディアの夜明け』（ソフトバンク）、『これからスマートフォンが起こすこと。』（東洋経済新報社）

井下 健悟（いのした・けんご）

東洋経済動画編集長

撮影：田中 険人

編集：秋葉 俊祐

サムネイル写真：本田雅一

※動画内のデータは収録時点（2026年1月21日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS

X(旧Twitter)： / https://x.com/Toyokeizai

TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline

Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/#

◆東洋経済オンライン

https://toyokeizai.net/

------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。