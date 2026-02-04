｢欧米に留学したいけど高すぎる…｣→値段だけじゃない､日本人が《マレーシア》を目指す"納得の理由" 現地で見えた｢コスパ留学｣の正体とは

留学といえばアメリカかイギリス――。そんな長年の常識が変わろうとしています。

背景にあるのは、もはや無視できないレベルに達した留学の三重苦です。

歴史的な円安、欧米諸国の容赦ない物価高、そして年間500万円を超えることも珍しくない授業料の高騰。かつては中産階級が少しの無理で届いた英語圏への学位留学が、今や一部の富裕層にしか許されない“高嶺の花”へと変貌してしまいました。

そんな中、教育の質を落とさずにこの壁を突破しようとする学生や親の視線が、ある国に注がれています。それは東南アジアの教育大国、マレーシアです。

「え、マレーシアで大学留学？」と首をかしげる方も中にはいるかもしれません。しかし、「一般社団法人海外留学協議会（JAOS）による日本人留学生数調査 2024」によれば、海外への学部留学を目指す留学者数の中でマレーシアは、アメリカ、オーストラリアに次いで第3位（全体の15％）にランクインしているのです。

なぜ今、マレーシアなのでしょうか。筆者は昨年12月、現地の主要大学を視察しました。そこで見えてきたのは、単なる安さではない、極めて戦略的で合理的な学位取得のプラットフォームとしての姿でした。

英国の名門学位を戦略的に手に入れる

クアラルンプール市内から車で約1時間。

緑豊かなセランゴール州セメニィに位置するノッティンガム大学マレーシア校（UNM）のキャンパスに足を踏み入れると、そこが東南アジアであることを一瞬忘れてしまいます。