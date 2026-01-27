｢両親は悪なのか？｣ 番組側が"演出"を認めるも炎上収まらず…『探偵！ナイトスクープ』のヤングケアラー騒動が見えなくしている｢核心｣

木村 隆志 : コラムニスト､人間関係コンサルタント､テレビ解説者
2026/01/27 16:50
探偵！ナイトスクープ
バラエティ番組『探偵！ナイトスクープ』に出演した少年が「ヤングケアラーではないか？」と波紋を呼んでいます（写真：番組公式サイトより）

「深刻なヤングケアラーではないか」「両親に問題がある」「番組の演出がひどすぎる」「少年を抱きしめた（霜降り明星）せいやは素晴らしい」。

1月23日に放送された「探偵！ナイトスクープ」（ABC・テレビ朝日系）の内容が今なお波紋を呼び、さまざまな声が上がり続けています。

改めてここまでの経緯をまとめると、番組がフィーチャーしたのは6人兄妹の長男である12歳の少年。母親が会社を経営し、父親と家事を担当している少年が「長男をやるのに疲れた。1日だけでもいいので次男になりたい」という依頼にせいやさんが応えるというものでした。

番組サイドも「演出」を認めた

少年が食事の準備、洗濯の片付け、おむつ交換などを行っていることが明かされたほか、終盤にはせいやさんが少年を抱きしめて「お前はまだ小学生や。大人になんなよ」と声をかけるシーンがあり、VTRの最後は母親の「米炊いて、7合！」という声で締めくくられました。

この放送内容をめぐってネット上に批判の声が増え、見逃し配信が停止。母親のSNSには誹謗中傷を含む批判が書き込まれ、過去の投稿もさらされるなど騒動が過熱しています。

