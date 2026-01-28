｢過去の依頼も演出だった？｣｢もはやヤラセでは｣との声も…小6男子"ヤングケアラー"動画で炎上｢探偵！ナイトスクープ｣演出告白が生む波紋

城戸 譲 : ネットメディア研究家・コラムニスト・炎上ウォッチャー
2026/01/28 6:30
ヤングケアラー
こども家庭庁の公式サイトでは「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と、ヤングケアラーを説明している（写真：TM Photo album／PIXTA）

ABC（朝日放送）テレビの人気長寿番組「探偵！ナイトスクープ」をめぐって、その内容が物議を醸している。出演した小学生が、いわゆる「ヤングケアラー」にあたるのではないかとして、その親に批判が集まっているのだ。

SNS上で炎上状態になった結果、番組は公式サイトで「演出」の存在を認め、真意の説明と釈明を行った。しかし、それがむしろ火に油を注ぐ結果になっている。

なぜ人気番組が岐路に立たされているのか。背景を考察すると、視聴者の「受け止め」と、視聴習慣の変化が見えてきた。

「1日だけ長男を代わって欲しい」

話題となっているのは、2026年1月23日放送回だ。この番組は「探偵局」をモチーフにしており、視聴者から「依頼」を受けて、お笑い芸人などの「探偵」を派遣する内容となっている。

そして、問題視されている依頼が、5人の弟妹たちを世話する小学6年生の長男の、「1日だけ長男を代わって欲しい」というもの。この家の家族構成は、エステ事業を営む母と、主夫兼会社員という父（いずれも30代後半）、そして子どもたちだ。

霜降り明星 せいやさんのポスト
霜降り明星 せいやさんのポスト。「とにかく【まだ大人になるなよ】です」と心中を綴った（画像：X）
次ページSNS上での「テレビ番組の受け止め」
