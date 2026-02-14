｢売れない田舎の実家｣知っておきたい意外な対策――専門家が教える｢隣人｣｢民泊｣｢移住｣活用法と､絶対に放置してはいけないワケ

不動産業者と銀行は、あなたの人生に何の興味もありません。

なけなしの貯蓄を吸い取られないために、ぜひ自分ファーストで家を選びましょう。全国の不動産売買の現場を歩きつくした不動産評論家が、人生100年時代の不動産の選び方を伝授します。

田舎の家は売れない

地方出身の方の多くが、親の実家の扱いで苦労されています。自分は都市部の小さなマンション住まい。ところが親の家はとにかく広い。広い家に母親が1人で住んでいるなどというケースが多いものです。

母親も歳をとってくると子としても心配が増えます。火事を起こすのではないか、戸締まりができずに泥棒に入られるのではないか、家の中で転んだりしないかなど心配の種は尽きません。

1つの解決策としては、親を呼んで同居し、実家を片付けることが考えられますが、多くの場合、母親が頑としていうことを聞いてくれません。

同じエリアで長く住んで人間関係もでき上がっているので、今更都会に出るなんてまっぴらだ。あるいは、妻が、夫が義理の母親との同居を望まない。核家族が当たり前になると、そもそも同居の選択肢がありません。

多くの家庭では、最終的には残された母親が亡くなるまで、実家をどうするかについては「触れないでおこう」になります。

先に記した心配ごとについては、最近はカメラによる見守りやAIなどによる行動監視、報告機能などが発達してきたので、そうした文明の利器を頼りに問題先送りを図ります。