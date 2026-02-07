教員不足で疲弊する学校にとって｢次期学習指導要領｣は理想論か？ 学校の選択肢を広げる"画期的な改訂"の中身を実現するために必要なこと

現在、文部科学省では学習指導要領改訂に向け、各教科のワーキンググループの議論が活発になっています。各議論は、昨年9月に中央教育審議会教育課程企画特別部会から示された「論点整理」に基づいて行われていますが、今回の論点整理は、本当に画期的だと思っています。

特に「調整授業時数制度」は大いに賛成です。すべての学校に何かを一律にやらせるのではなく、各学校の選択肢を広げる配慮がなされています。これは、従来の学習指導要領の中にはない方針でしょう。

学校現場は目指す学びを実現できるのか？

ただ同時に、今のままではうまくいかない可能性もあると思っています。次期学習指導要領の先行実施が始まったときに「この学びを、今の学校現場でどこまで実現できるのか」、仮に各学校が独自の取り組みを始めたとしても、それが「学校現場の負担を増やしてしまうのではないか」といった不安が拭えません。

理想はすばらしいのですが、理想だけでは学校は動きません。目指す学びを実現するために、教育委員会や学校、教員は、今から何ができるのでしょうか。

まず、次期学習指導要領の実施に当たり、2つの大きな懸念があります。

1つ目は、「今の学校には“自分たちで変化を生み出す余白”があるのか？」という懸念です。