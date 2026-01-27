探偵ナイトスクープ｢小6男子がヤングケアラー？｣で両親が炎上…｢保護を｣｢施設に入れてあげて｣に養護施設の元職員が｢現実的ではない｣と思う訳

2026年1月23日放送の「探偵！ナイトスクープ」で放送された内容が、SNSを中心に物議を醸している。

「探偵！ナイトスクープ」は、視聴者から寄せられたさまざまな依頼を、探偵（＝芸人）が解決していくバラエティ番組だ。今回大きな話題となったのは、「6人兄妹の長男を代わって」という依頼だった。

6人兄妹の長男の依頼内容は…

広島県に住む小学6年生の12歳の男の子が「6人兄妹の長男なのだが、親が仕事のときは自分が弟妹の世話をしながら家事をしていて大変だ。他の兄妹はしつこく言わないと手伝ってくれないし、同級生は自由に遊んでいてうらやましい。1日だけでも次男になりたいので、自分の代わりに長男になってほしい」というのだ。

こども家庭庁によると、ヤングケアラーとは「本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っているこども・若者」のことと定義されている。この定義に照らすと、今回の依頼者である少年の状況は、筆者には「子どもとしての時間」を家族のために費やしている、いわゆるヤングケアラーの姿に近いものとして映った。