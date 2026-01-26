【中道改革連合は｢政権批判｣の受け皿になりうる？】党名を決めた経緯／消費税減税が衆院選の争点に／立憲が安全保障やエネルギー政策で現実路線／“公明票”の行方【青山和弘の政治の見方（本庄知史）】
政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。
今回のゲストは、中道改革連合・共同政調会長で衆議院議員の本庄知史氏です。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
01:40 新党結成 いつから考えていた？
04:00 今回の解散･総選挙に対する評価
08:38 高市政権の高い支持率
09:47 中道改革連合は国民にどう応える？
12:53 日本の防衛力強化について
15:54 なぜ｢中道改革連合｣という党名に？
16:44 食料品消費税を｢恒久ゼロ｣にした経緯
20:33 消費税に手を付けることの是非
22:40 標準税率の引き上げは考えていない？
24:12 金利上昇をどう見ている？
27:08 日本の安全保障に対する認識
35:33 現実路線になったことの意味
36:48 原発再稼働に対する党内の反対意見
38:31 原発｢新増設｣はどう考える？
41:22 与党との｢違い｣をどこで見せるのか
43:16 公明党支持者との関係性
46:53 公明党支持者は自民党をどう見ている？
48:10 衆院選の獲得議席目標
50:07 今回の衆院選の意味
【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員
本庄 知史（ほんじょう・さとし）
中道改革連合・共同政調会長
撮影・編集：田中 険人、桑島圭佑、昼間 將太
サムネイル写真：Getty Images
※動画内のデータや肩書などは収録時点（2026年1月22日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
