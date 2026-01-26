【中道改革連合は｢政権批判｣の受け皿になりうる？】党名を決めた経緯／消費税減税が衆院選の争点に／立憲が安全保障やエネルギー政策で現実路線／“公明票”の行方【青山和弘の政治の見方（本庄知史）】

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、中道改革連合・共同政調会長で衆議院議員の本庄知史氏です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

01:40 新党結成 いつから考えていた？

04:00 今回の解散･総選挙に対する評価

08:38 高市政権の高い支持率

09:47 中道改革連合は国民にどう応える？

12:53 日本の防衛力強化について

15:54 なぜ｢中道改革連合｣という党名に？

16:44 食料品消費税を｢恒久ゼロ｣にした経緯

20:33 消費税に手を付けることの是非

22:40 標準税率の引き上げは考えていない？

24:12 金利上昇をどう見ている？

27:08 日本の安全保障に対する認識

35:33 現実路線になったことの意味

36:48 原発再稼働に対する党内の反対意見

38:31 原発｢新増設｣はどう考える？

41:22 与党との｢違い｣をどこで見せるのか

43:16 公明党支持者との関係性

46:53 公明党支持者は自民党をどう見ている？

48:10 衆院選の獲得議席目標

50:07 今回の衆院選の意味

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

本庄 知史（ほんじょう・さとし）

中道改革連合・共同政調会長

撮影・編集：田中 険人、桑島圭佑、昼間 將太

サムネイル写真：Getty Images

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2026年1月22日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

