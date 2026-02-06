｢かつ重299円｣の衝撃→24時間スーパー《トライアル》の惣菜が"激安なのにうますぎる"舞台裏

前編では、トライアルの惣菜売り場に足しげく通う筆者が、「おすすめ惣菜トップ5」を紹介した。299円のロースかつ重、たっぷり玉子サンド、甘さ控えめなのに満足感あるおはぎ――。どれも「この価格でこの味？」と驚くものばかりだ。

昼間は仕事の休憩中と思われる男性客がお弁当を求め、夕方は食材の買い出しに来たひとたちで惣菜売り場はにぎわっている。トライアルが地域の食堂にも冷蔵庫にもなっているように感じる。

安くておいしいトライアルの惣菜は、いかにして実現されているのか。どのように作られ、店頭に並ぶのか。今回は、トライアルの惣菜事業を担う「こはく本舗」の北川雅章社長への取材をもとに、その舞台裏に迫る。

ロースかつ重299円、驚異のリピート率

トライアルの惣菜のなかで、圧倒的な人気を誇るのがロースかつ重だ。年間の販売数は1300万食（※2024年9月1日～2025年8月31日実績）。そしてリピート率は高いという。

私がこの商品に惹かれる理由のひとつは、卵の「トロトロ感」だ。半熟の卵が、出汁がしみたごはんとかつに絡み合う。あの出来立ての感じが、299円で味わえる。

いつも疑問に思っていた。このトロトロ卵のかつ重が299円。なぜこんなに卵が絶妙なトロトロ加減で提供できるのか――。

北川社長に尋ねると、意外な言葉が返ってきた。