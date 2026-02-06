トライアルに週3日通う筆者が選ぶ｢おいしすぎる惣菜ベスト5｣はこれだ！→｢299円かつ重は見つけたら即買い｣｢寿司は外食レベル!?｣

サオリス・ユーフラテス : インタビュアー・ライター
2026/02/06 5:30
トライアル
トライアルに週3日は通う筆者が選ぶ「おいしすぎる惣菜」とは！？（写真：筆者撮影）
この記事の画像を見る(17枚)
「かつ重あるけど、いる？」
わが家では、こんなLINEが飛び交う。お目当ては、299円のロースかつ重。人気商品ゆえ、見つけたら「ラッキー」なのだ。東京への「トライアルGO」出店で話題のトライアル。本拠地は九州・福岡だということをご存じだろうか。
私はその福岡で、トライアルのすぐそばに暮らしている。週に何度も惣菜売り場をのぞく、いわば"ご近所ヘビーユーザー"だ。だからこそ伝えたい。トライアルの惣菜は、安いだけじゃない。
今回は、トライアルヘビーユーザーの私が選ぶ「おいしい惣菜トップ5」を紹介する。

トライアルのおいしすぎる惣菜トップ5を発表

5位 おにぎり 199円～

トライアル おにぎり
トライアルのおにぎりコーナー。あぶりベーコンエッグおにぎり246円、タンドリー竜田おにぎりサンド213円が並ぶ（写真：筆者撮影）

トライアルのおにぎりはおかずも一緒になったコンパクトな弁当という感じで、米もおかずもたっぷりで食べ応え抜群だ。コーナーには具だくさんな「唐揚明太高菜爆弾おにぎり（199円）」や「手巻き玉子明太おにぎりサンド（199円）」など、常時4～5種類のおにぎりが並んでいる。

私の昼ごはん登場率が高いのもトライアルのおにぎり。おにぎりなら皿や箸を洗わなくていいのも地味にうれしい。お腹いっぱいになりすぎない程よい量で、仕事中のランチにぴったりだ。

