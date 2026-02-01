30歳過ぎて5浪。日雇い労働しながらYouTubeを続ける早稲田中退芸人が東大受験で悟った｢どれだけ努力しても､超えられない能力の壁｣

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？ また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

30歳を過ぎてから5浪を経験

今回は、新潟県立新発田高等学校から早稲田大学人間科学部に進学するも中退。その後お笑いの道に進み、AbemaTVの番組、『ドラゴン堀江』で東大への再受験をスタートさせ、5浪を経験したTAWASHIさんにお話を伺いました。

何度も東大を受けたものの合格はできなかったTAWASHIさん。しかし、東大を目指して受験し続けた日々で、確実に得られたものがあったそうです。

彼が浪人で得たものとは。今、彼はどのように人生を生きているのか。お話を伺っていきます。