冷えやコリ､動悸…冬の不調に｢ツボ回し｣の極意――寝ながらできる"内臓ケア"で全身のめぐりが改善。今すぐ始めたい対処法3つ

疲れやすい、眠りが浅い、うつっぽい、手足の冷え、体のコリ……。

40代以降を襲う“治し方がわからない”不調の原因は、自律神経への大きな負担となる「めぐりの滞り」にあった——。今、新しい視点から自律神経を整え、内臓（おなか）から体質改善をするセルフケア「ツボ回し」を提案し、注目を浴びているのは、人気整体師で、楽ゆる整体&スクール代表の永井峻氏。

「本当に効くツボ」とは

ここでは、前回の記事でご紹介した、自律神経を整えてめぐりを改善するメソッド「ツボ回し」のセルフケア法について、実際のやり方やコツをご紹介しながら、冬に起こりやすい「動悸・息切れ」「冷え」「全身のコリ」の対処法について解説していきます。

さて、私のご提案する「ツボ回し」では、使用するツボにも徹底的にこだわりました。

ツボ刺激には、おそらく「血行が良くなる」というイメージがあるかと思いますが、実は、ツボにもさまざまな種類があります。あまり知られていませんが、ツボは役割によって、次のような4種類にわかれています。