｢中高一貫校の現役教師｣だからこそ知っている…【あえて中学受験をしない】ことの明確なメリット

私立高校の本格的な受験シーズンを目前に控え、ヤキモキした毎日を過ごしているご家庭も多いこの時期ですが、有名私大附属の中高一貫校で専任教員として10年間勤務してきた谷咲氏によれば、この先の人生を考えた時、「高校受験をしておくこと」には大きな意味があるそうです。

中高一貫校ならではの「中だるみ」

【高校受験に向いている子①】友だちや環境に流されやすい

「うちの子、お友だちに影響を受けやすいタイプなんです」

保護者の方から、そんな言葉を聞くことがあります。中学受験・高校受験という文脈では、この「周りに流されやすいかどうか」は、自分の力をより引き出せるのはどちらの環境か、見極めるための大きな材料となります。

中学受験を経て入学される生徒たちを指導する中で、早い子では中学1年生から、大部分の子は中学2年生あたりで、どうしても「中だるみ」する時期が訪れることがわかりました。

受験が終了した解放感、そして高校への進学がある程度保証されている安心感から、学業に気持ちを向けるのが著しく難しくなるようです。

そして、それは自分だけでなく、友人も同じ状況だからこそ、「自分は頑張るぞ」という気持ちを持たせづらくさせているとも感じます。