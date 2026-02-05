｢疲れちゃった…｣　エリートを降り"レンタル恋人"に手を出した32歳彼女の胸中　漫画『イミト～人工模倣知能～』3話

『イミト～人工模倣知能』©チャン・メイ／コルク
西暦2065年。人口が8000万人を割り、少子高齢化が深刻化し静かに衰退へと向かう近未来の日本。政府は労働力として、そして、結婚・出産を希望する前提で家族と暮らす“練習台”として人間模倣知能アンドロイド「イミト」を導入する。
チャン・メイさんによるマンガ『イミト～人工模倣知能』をお届けします
婚活を目的に「イミト」と共同生活を始めた田中 優（たなか ゆう）だったが、次第に“恋愛感情”が湧き始めてしまう。そんな中、イミトのレンタル終了期間が迫っていた――。
リアリティーを持って迫る「AI×婚活×ノスタルジー」の物語。東洋経済オンライン初連載のチャン･メイさんによるマンガ『イミト～人工模倣知能』をお届けします。
滋賀県出身、31歳。都内の広告会社でCMプランナーとして働く一児の母。誰もが心に抱く曖昧な感情を、言語化、物語化することを得意とする。過去作品には、 『月と太陽』『僕は、マリッジブルー』『修学旅行行けないなら死んだ方がマシ』などがある。X：@masondixon402、Instagram：@masondixon402
