未定区間もあるけれど…｢2025年度内｣に開通する全国の高速道路をチェック！

✎ 1〜 ✎ 107 ✎ 108 ✎ 109 ✎ 110
佐滝 剛弘 : 城西国際大学教授
2026/01/28 10:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
2025年度末までに開通する高速道路を紹介する（写真はイメージ、G-item / PIXTA）

今年に入って何げなくテレビを見ていたら、NEXCO各社によるものでないにもかかわらず、高速道路の工事の様子を使ったコマーシャルが放送されているのを目にした。

安藤ハザマという建設会社が手がけた青崩峠（あおくずれとうげ）トンネル（長さ4998m）の貫通の様子を使った映像である。

東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！ 記事一覧はこちら

2023年に貫通し、25年5月に完工式が行われた青崩峠トンネルは、三遠南信自動車道の静岡・長野の県境を貫く隧道であり、驚くほどの長さではないものの、このルートで最大の難工事といわれていた。

というのも、この峠付近は中央構造線の、文字通り「崩」れやすい地盤上にあり、この峠を抜ける一般道の国道152号線も車両の通行の不能が続くなど、まさに難所中の難所だったからである。

そこに念願のトンネルを通した建設会社が、このトンネルを掘った映像を会社のCMに使おうとした背景は、よく理解できる。

青崩峠道路の位置図（国土交通省 中部地方整備局資料より）

とはいえ、愛知・静岡・長野を結ぶこの三遠南信道は、まだ全通の具体的な見込みがなく、青崩峠の前後の区間の開通時期も現時点では正式に発表されていない。

このように、日本にはまだまだ建設途上の高速道路が各地にあり、例年、年度末となる3月に向けて新規開通ラッシュのシーズンが訪れる。

なんとか公表した年度内に新たなテープを切ろうと、関係者は開通に向けて追い込まれていることだろう。

今年度の傾向は「短い区間をつなぐ」もの

今年も間もなく開通を迎える道路がいくつもあるが、今年はエポックとなるような中長距離の開通は少なく、末端部分や途切れた部分をつなぐ10km程度の延長というケースが目立つ。

工事費や人件費の高騰、あるいは難工事にぶつかって、作業が思ったように進まなかったケースもあろう。ここからは、年度末に向けた動きを確認しておきたい。

次ページ具体的な開通区間は？
関連記事
特集一覧
不気味な北朝鮮
新着あり
半導体新次元 「フィジカルAI」の勝者は誰か
新着あり
業界再編 大予測
新着あり
「湘南美容」異色の経営
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
自動車最前線の人気記事