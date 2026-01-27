｢2000円､3000円のラーメンを作りたいと思ったことはない｣…ラーメン界のカリスマが始動､1杯790円でも儲かる｢古き良きラーメン店｣の秘訣

井手隊長 : ラーメンライター／ミュージシャン
2026/01/27 6:30
1月1日に東京・平井にオープンした「ラーメン ねぎとん」。ラーメンは790円、半ライス無料という価格設定だが、なぜ成り立つのか（写真：筆者撮影）

1月1日。世の中が「明けましておめでとうございます」と言い合っているその日に、東京・平井で一軒のラーメン店が静かに、しかし確信犯的にオープンした。店名は「ラーメン ねぎとん」。

ラーメンは790円、しかも半ライス無料。ラーメンの価格が1000円を超えるのが当たり前になりつつある今、この数字はどう考えても時代に逆行している。

「ねぎとん」の外観（写真：筆者撮影）

だが、この店を手がけたのが、「つけめんTETSU」創業者であり、「釜玉中華そばナポレオン軒」「伊蔵八中華そば」「清麺 常藤」など、数々のブランドを成功させてきた小宮一哲氏だと聞けば、話は変わる。

初日から長い行列を作るその店は、利益を削って安くラーメンを出しているのではない。安く「設計している」お店なのだ。

1年間、家賃を払い続けたテナントだった

「ねぎとん」が入る物件は、もともと「深だし中華そば」が営業していた場所だ。ラーメン590円という破格の安価で話題を集めたが、昨年は約1年間、店はシャッターを下ろしていた。

「家賃は払い続けていました。でも、同じ店をやるか、まったく違うものにするかで、ずっと考えていて」（小宮さん）

「やらない」という選択肢を持てるのも、小宮一哲という人間の強さだろう。もともと流行っていた店を、そのまま再開することもできたはずだ。だが、彼はそうしなかった。

